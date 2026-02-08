Son Mühür / Erkan Doğan - Bozyaka Devlet Hastanesi’nin 22 Aralık 2025’te kapatılmasının ardından hasta yoğunluğu en üst düzeye çıkan Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde hasta ve yakınları otopark yeri bulamazken, hastane yoluna park eden araçlar nedeniyle 112 ambulansları da acil servise ulaşmakta güçlük çekiyor.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mayıs ve haziran aylarına ultrason ve mr günü verilmeye başlandı

Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla Bozyaka Devlet Hastanesi kamuoyu ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine rağmen 22 Aralık 2025 tarihinde kapatıldı. Karabağlar ve çevre ilçelerden binlerce hastaya hizmet veren Bozyaka Hastanesi’nin kapatılması ile kentin Güney aksında yaşayan İzmirlilerin tüm yükü halk arasında ‘Yeşilyurt Devlet’ olarak bilinen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üzerine bindi. Bin yataklı hastanede metrekare başına düşen hasta sayısında artış yaşanırken, ultrason, MR gibi hizmetlerde mayıs ve haziran aylarına gün verilmeye başlandı.

112 ambulansları ve hasta yakınları acil servis ve polikliniklere ulaşmakta zorluk çekiyor

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastaseni’nde katlanan hasta yoğunluğu nedeniyle hastanenin otoparkları da kilitlendi. 112 ve özel ambulanslar, hasta ve hasta yakınları, taksiler ile birlikte günde yüzlerce aracın girip çıktığı hastanede otopark alanı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Hasta yakınları, hastalarını hastane önünde veya acil servis önünde indirmek için araçlarını bir kaç dakika bile bekletemezken, hastane kampüsüne giren 112 ambulansları yolların üzerine park edilen araçlar nedeniyle poliklinik ve acil servislere gitmekte zorlanmaya başladı.

Hastalar isyan etti ! "Mayıs ayına kadar ultrason mu bekleyeceğiz!"

Son Mühür'e konuşan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden hizmet alan hasta yakınları, "Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nin iki ana bloğu çok eski. Asansörleri de yetmiyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Bozyaka Hastanemizin kapanmasıyla hastanenin yükü iyice arttı. Bu soruna Sağlık Bakanlığı ve bölgenin AK Parti milletvekilleri bir an önce çözüm bulmalı" dedi. Son Mühür'e konuşan bir hasta yakını, "Eşime ultrason için mayıs ay sonuna gün verdiler. Biz şu an Şubat ayındayız. Ultrason gününe 4 ay var. Biz ya 4 ay bekleyeceğiz ya da özel bir merkeze dünya kadar para ödeyeceğiz" diyerek isyan etti.