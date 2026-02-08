Milli Eğitim Bakanlığı, ticari araç sürücülerinin almak zorunda olduğu SRC belgeleriyle ilgili yönetmelikte köklü değişikliklere imza attı. Yapılan düzenlemeyle birlikte sınav yapıcı kurumdan başarı kriterlerine kadar birçok başlık yeniden tanımlandı. "Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları" yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen ve 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni sistem, adayların lehine olan birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Kamyon, otobüs ve ticari taksi şoförlerinin yanı sıra artık motokuryeler de bu yeni sistemin bir parçası haline geliyor.

SINAVLAR ARTIK MERKEZİ SİSTEMLE VE ÖSYM TARAFINDAN YAPILACAK

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, sınav yetkisinin devri oldu. Bugüne kadar kurs merkezleri veya yerel milli eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılan sınavlar, artık merkezi bir yapıya kavuşuyor. Sınav yetkisi tamamen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) devredildi. Bu hamleyle sınavların Türkiye genelinde standart bir kalitede ve daha yüksek güvenlik önlemleri altında yapılması hedefleniyor. Adaylar artık ÖSYM'nin belirleyeceği takvim ve merkezlerde ter dökecek.

BAŞARI PUANI DÜŞTÜ, SINAV HAKKI İKİ KATINA ÇIKTI

Adayları en çok sevindiren gelişme ise değerlendirme kriterlerinde yaşandı. Zorlu sınav süreciyle bilinen SRC belgeleri için başarı barajı aşağı çekildi. Daha önce 70 puan olan geçme notu, yeni yönetmelikle 60 olarak güncellendi. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar artık başarılı sayılacak. Ayrıca adayların üzerindeki "hakkım yanacak" stresini azaltmak için sınav hakkı sayısı artırıldı. Kursiyerlere tanınan 4 sınav hakkı 8’e yükseltilirken, hastalık veya askerlik gibi mazeretlerini belgeleyenlere kayıt dondurma imkanı da getirildi.

UYGULAMALI SINAV KALDIRILDI, MOTOKURYELER SİSTEME GİRDİ

Sınav formatında yapılan sadeleşme kapsamında uygulamalı sınavlar tarihe karıştı. Yapılan değişiklikle birlikte SRC adaylarının mesleki yeterlilikleri artık sadece teorik bilgi üzerinden ölçülecek, direksiyon başındaki uygulama sınavı yapılmayacak. Kapsam alanında yapılan değişiklikle ise motokuryeler de SRC belgesi alma zorunluluğuna tabi tutuldu. Sektördeki bu yoğunluğu karşılamak adına kurs kontenjanları nüfus esasına göre yeniden planlandı. Ayrıca kurs ücretlerinde standardı sağlamak amacıyla fiyatların her yıl ocak ayında valilikler bünyesinde kurulacak komisyonlarca belirlenmesine karar verildi.