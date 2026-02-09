Son Mühür/ Beste Temel - Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından akreditasyonunu tamamlayan Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, 6 Şubat 2026 tarihinde Konak Meydanı’nda düzenlenen törende armasını aldı. Arma takma töreni, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından gerçekleştirildi.

Tanıtım standı yoğun ilgi gördü

Tören alanında kurulan Bornova Belediyesi standında, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar yurttaşlara tanıtıldı. Enkaz arama kurtarma malzemeleri, kişisel koruyucu ekipmanlar ile kamp ve lojistik donanımlar hakkında bilgi verilirken, ekibin afetlerde üstleneceği görev ve sorumluluklar da anlatıldı.

Başkan Eşki: Afetlere hazırlık ertelenemez

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetlere hazırlığın bir tercih değil, sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Eşki, Bornova Belediyesi’nin arama kurtarma ekibini yalnızca kurmakla yetinmediğini, eğitimli, donanımlı ve akredite bir yapıya kavuşturduğunu belirterek, BAK’ın Bornova’nın afetlere karşı en önemli güvencelerinden biri olduğunu ifade etti.

Eğitim süreci 2025’te başladı

Akreditasyon süreci kapsamında ekip, 2025 yılı Nisan ve Mayıs aylarında İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü eğitmenlerinden enkazda arama kurtarma, afet farkındalık, temel yangın, navigasyon, haberleşme, temel kampçılık ve ilk yardım eğitimleri aldı. Eğitimler, AFAD’ın enkaz eğitim sahasında gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatlarla desteklendi.

Tatbikatlar ve sınavlar başarıyla geçildi

Eğitimlerin ardından ekipman temini tamamlandı, personel ve ekip başvuru evrakları hazırlandı ve Sağlık Köyü’nde arama kurtarma yerleşkesi oluşturuldu. BAK, Selçuk’ta düzenlenen AFAD Akredite Ekipler Bölgesel Kampı’na katıldı, Manisa Depremi Tatbikatı başta olmak üzere çok sayıda uygulamada görev aldı. Kasım 2025’te yapılan evrak, yerleşke, ekipman kontrolü ve uygulamalı tatbikatlar başarıyla tamamlandı.

Kurumsal kapasite güçlendirildi

30 Temmuz 2025’te yapılan resmi başvuruyla başlayan süreç, 6 Şubat 2026’da arma takma töreniyle tamamlandı. Bornova Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibi ile afetlere hazırlık konusunda kurumsal kapasitesini artırarak hızlı ve organize müdahale hedefini güçlendirdi.