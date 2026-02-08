Son Mühür- Görkem Duman yönetimindeki Buca Belediyesi'nde emekçiler, yeni yılın ilk grevi için kolları sıvadı. Maaşları ödenen ancak toplu sözleşmeden kaynaklanan alacakları konusunda sıkıntı yaşayan emekçilere DİSK Genel-İş Sendikası'ndan eylem kararını bildiren mesaj gönderildi.



Sendikadan gelen mesaj şöyle...



Disk Genel-İş 6 No'lu Şube'nin Değerli Üyeleri

Bilindiği üzere alacaklarımızın kalan son kısmıyla ilgili verilen tarih'in üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir . Artık işçinin beklemeye sabretmeye tahammülü kalmamıştır .

Bütün işçilerin durumu içler acısı bir hal almış , borçlar boyunu aşmıştır . Dayanmaya yada çalışmaya artık gücümüz kalmamıştır . İşe gidip gelmek için bile yol parasını bulamaz haldeyken kimse bizden iş yapmamızı beklemesin .

Bu durumun buraya gelmesinin sebebi disk genel-iş sendikası olmadığını bir kez daha buradan bütün kamuoyuna ifade etmek isteriz.



Pazartesi'den itibaren bütün birimlerimizde ayrımsız iş bırakma eylemine geçiyoruz . Sabah saat 08:30'da bütün üyelerimizin Buca belediyesi hizmet binasında olması önemlidir .

Bütün çabamız ve aldığımız inisiyatife rağmen maalesef sorun çözülmemiştir . Bizimde üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır .

Eyleme bütün üyelerimizin katılması son derece önemlidir .

Disk Genel-İş 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu



Belediye ne teklif etti?



Buca Belediyesi'nin ön onayı çıkan 270 milyon liralık banka kredisiyle ilgili kendilerinden kaynaklanmayan bir sorun yaşadıkları için krediye henüz ulaşamadıkları öğrenildi.

Krediyle ilgili yaşanan sorunun ardından sendika temsilcilerine iki öneri sunulduğu belirtiliyor.

Buna göre, maaşlarını gününde alan emekçilere TİS'ten kaynaklanan alacakları için, banka kredisi çıkarsa tek seferde, çıkmazsa dört eşit taksitte ödeme sözünü masaya getiren belediye yetkililerinin bu teklifine sendika temsilcilerinin hayır cevabını verdiği öğrenildi.

Uzlaşmazlığın ardından 9 Şubat Pazartesi sabahından itibaren Buca Belediyesi emekçileri için grev kararı alındığı belirtiliyor.

