Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 23’üncü Caz Afişi Yarışması’nda, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Gizem Savaş birinciliğe ulaştı. Ders projesi kapsamında hazırladığı ve soyut anlatım tarzını benimseyen çalışmasıyla jüri üyelerinden tam not alan Savaş, yarışmada Türkiye genelinden gönderilen 552 tasarım arasından birinci seçildi.

Soyut ve sade anlatım öne çıktı

Yaklaşık bir ay süren hazırlık sürecinde sade, akılda kalıcı ve caz ruhunu yansıtan bir afiş tasarlamaya odaklanan Savaş, daha önceki yarışmalarda sıkça kullanılan illüstratif anlatımın dışına çıkarak soyut kavramlara yöneldi. Bu yaklaşım, çalışmasının birincilikle taçlanmasını sağladı.

Festival afişi olarak kullanılacak

Birincilik elde eden afiş, bu yıl 33’üncüsü düzenlenecek İzmir Avrupa Caz Festivali’nin resmi afişi olarak kullanılacak. Savaş, yarışmadaki başarısıyla kariyerindeki ilk ödülüne de imza attı.

“Kendi fikrime güvendim”

Kazandığı birinciliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Savaş, tasarım sürecinde en önemli noktanın kendi fikrine güvenmek olduğunu vurguladı. Cazın özgür, doğaçlamaya dayalı ve sürprizli yapısını soyut ve sade bir dille yansıtmayı hedeflediğini ifade etti.

Hedef: Daha görünür üretimler

Eğitimini sürdürürken özel bir şirkette görsel tasarım uzmanı olarak çalıştığını belirten Savaş, bu başarının motivasyonunu artırdığını söyledi. Bundan sonraki hedefinin daha fazla yarışmaya katılmak, portfolyosunu güçlendirmek ve tasarım dünyasında kendi imzasını taşıyan işler üretmek olduğunu dile getirdi. Savaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aldığı eğitimin bu süreçte belirleyici rol oynadığını da kaydetti.