Son Mühür- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Özarslan, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

“Parti rozetimi ilk günden çıkardım”

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keçiören halkının oylarıyla belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Özarslan, mazbata töreninden itibaren parti rozetini çıkardığını ve tüm ilçeye eşit, şeffaf hizmet anlayışıyla görev yaptığını belirtti. İlçenin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla farklı temaslar yürüttüğünü ifade etti.

“Parti içinde algı ve dedikodu süreci başlatıldı”

Özarslan, Keçiören’in büyük yatırımları ve temel sorunları için gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından CHP içinde bazı gruplar tarafından kendisine yönelik sistemli bir algı ve dedikodu çalışması yürütüldüğünü savundu. Bu süreçte kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Bakan Murat Kurum ziyareti gerekçe gösterildi

Açıklamada, 6 Ocak 2026 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Keçiören’in sorunlarına ilişkin yapılan görüşmenin ardından parti içindeki tepkilerin arttığı belirtildi. Özarslan, bu ziyaretin ilçeye hizmet amacı taşıdığını, farklı anlamlar yüklenmesini anlayamadığını ifade etti.

Özgür Özel’e yönelik iddialar

Özarslan, 7 Şubat 2025 gecesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajların siyasi nezaket ve parti ahlakıyla bağdaşmadığını öne sürdü. Mesajlarda hakaret, tehdit ve iftira bulunduğunu savunan Özarslan, bu durumun kendisi için bir kırılma noktası olduğunu vurguladı.

“CHP saflarında hizmet etmem mümkün değil”

Yaşanan sürecin ardından CHP çatısı altında görev yapmasının artık mümkün olmadığını belirten Özarslan, tepkisinin CHP seçmenine ya da partinin kurumsal kimliğine değil, mevcut yönetim anlayışına yönelik olduğunu kaydetti. Bu gerekçelerle CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere Ankaralı diğer belediye başkanlarına teşekkür eden Özarslan, hizmet odaklı siyasetin parti içi gerilimlere kurban edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Özarslan; "Ancak; kardeşleri, dostları ve mesai arkadaşları olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum; biz “Allah yolunda, millete hizmet gayesi ile vatanın birliğini bütünlüğünü koruyarak” yol yürümek için kader birliği yapmıştık. Ancak; geldiğimiz noktada; maalesef ki CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne Allah Yolu, ne vatan, ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiç bir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur. Yola çıktığım ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımın vicdanlarına sesleniyorum; “Dava İnsanlık Davasıdır”; kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayri ahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya, şahsıma yapılan ahlaksızlığın içerisinde yer almamaya ve tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bugün şahsıma ve aileme yapılanlar; unutulmasın ki tepki gösterilmez ise bir gün kendilerine de yapılacaktır.

Keçiörenli hemşerilerimin emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.