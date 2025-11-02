Göztepe, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte kötü gidişine son verdi. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ankara temsilcisiyle Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadı. Maça etkili bir başlangıç yapan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda skor değişmeyince mücadele Göztepe'nin galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonuçla İzmir ekibi, 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırmış oldu. Böylece sarı-kırmızılılar puanını 19'a çıkardı ve Avrupa hedefini sürdürmeye devam etti.

Göztepe, iç sahada kayıp yaşamak istemiyor

Süper Lig'deki iç saha performansıyla dikkat çeken Göztepe, bu alanda ligin en başarılı takımlarından biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon evinde toplam 5 maça çıkan İzmir ekibi, ilk 2 karşılaşmada Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalırken, sonraki maçlarda Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Böylece taraftarı önünde galibiyet serisi yakalayan Göztepe, iç sahada kayıp yaşamak istemiyor.

Sarı-kırmızılıların en skorer ismi Juan oldu

Göztepe'nin Brezilyalı forveti Juan, Gençlerbirliği maçında attığı golle takımına galibiyeti getirdi ve sarı-kırmızılıların en skorer ismi oldu. Daha önce Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında da ağları havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 3'e çıkararak takımının gol yükünü çeken isim haline geldi.