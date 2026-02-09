Son Mühür- Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldı.

Emniyet güçlerinin son 10 gün içinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Tonlarca uyuşturucu ve milyonlarca hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yürütülen çalışmalarda 144 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar 24 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Hatay, Bursa, Konya, Samsun, Manisa, Kırklareli, Hakkari, Erzurum, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

“Uyuşturucuya karşı mücadele geleceğimizi koruma mücadelesidir”

Açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Yerlikaya, bu çalışmaların gençleri korumaya yönelik olduğunu belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan emniyet güçlerine ve süreci koordine eden tüm birimlere teşekkür etti.