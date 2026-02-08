26 yaşındaki Hataylı oyuncu, özel hayatını büyük ölçüde gizli tutmayı tercih ediyor. Türk basınında Ramiz Mullamusa'nın aşk hayatına dair resmi bir açıklama ya da doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak uluslararası kaynaklara göre genç oyuncunun Melda adında bir sevgilisi olduğu ve çiftin birlikte vakit geçirdiği öne sürülüyor.

Ramiz Mullamusa Melda Mullamusa ile evli

Genç oyuncu Ramiz Mullamusa Melda Mullamusa ile mutlu bir evliliğe sahip. Kısa süre önce evlendiler. Ramiz Mullamusa, sosyal medya hesaplarında evliliğiyle ilgili paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Her iki isim de evlilikleriyle ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Ramiz Mullamusa kimdir

Ramiz Mullamusa, 24 Haziran 1999 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Lise eğitimini özel bir kolejde tamamladıktan sonra yönetmen Ayhan Özen'den oyunculuk dersleri aldı. Yengeç burcu olan genç oyuncu 1.70 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında.

Ramiz Mullamusa oynadığı diziler

Oyunculuk kariyerine 2019 yılında ATV'de yayınlanan Beni Bırakma dizisiyle adım atan Mullamusa, kısa sürede dikkat çeken bir çizgi yakaladı. Genç oyuncunun yer aldığı yapımlar şöyle sıralanıyor:

Beni Bırakma (2019 - ATV)

Aşk 101 (2020 - Netflix)

Gönül Dağı (2021 - TRT 1) - Aziz rolü

Mini Fenomen (2021 - Sinema) - Selçuk rolü

Kırmızı Oda - TRT

Arka Sokaklar - Kanal D - Mahir rolü

Mahrem - BluTV

Mahkum (2022 - FOX) - Ali rolü

Yabani (2023) - Umut rolü

Kübra (2024 - Netflix)

Yangın Günleri İndependenta - Sinema

Özellikle Gönül Dağı dizisindeki Aziz karakteri ve Mahkum'daki Ali rolü, Mullamusa'yı geniş kitlelere tanıtan yapımlar oldu. Netflix'in uluslararası projesi Kübra'da yer alması ise oyuncunun kariyerini yurtdışına taşıyan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Instagram'da @ramizmullamusa kullanıcı adıyla aktif olan genç oyuncunun 321 binden fazla takipçisi bulunuyor.