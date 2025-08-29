Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık’ta sergilediği performansla dikkat çekti. Dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan 23 yaşındaki Zeynep, kariyerinde ilk kez ABD Açık’ta ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.

Rakip Marta Kostyuk oldu

New York’ta oynanan tek kadınlar ikinci tur maçında, 27 numaralı seribaşı Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk ile karşılaşan Zeynep Sönmez, üç sete uzayan mücadelenin sonunda korttan mağlup ayrıldı.

Mücadele set set geçti

Karşılaşmaya istekli başlayan Zeynep, ilk sette üstünlüğü elinde tutamayıp 7-5’lik skorla geriye düştü. İkinci sette oyuna tutunmayı başaran milli sporcu, tie-break sonunda 7-6 kazanarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde şanssızlık

Karar setine 3-2 önde giren Zeynep, üstünlüğünü koruyamadı ve seti 6-3, maçı ise 2-1 kaybetti. Yaklaşık 2,5 saat süren zorlu mücadele sonunda milli raket, turnuvaya ikinci turda veda etti.

Deneyim kazandı

Her ne kadar ABD Açık macerası erken sona erse de Zeynep Sönmez, grand slam seviyesinde ilk ana tablo deneyiminden önemli tecrübelerle ayrıldı. Milli tenisçi, bundan sonraki turnuvalarda daha güçlü bir şekilde korta dönmeyi hedefliyor.