Beşiktaş Avrupa'da şok bir sonuçla karşı karşıya kaldı. UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile oynanan play-off turu rövanş maçında siyah beyazlılar, taraftarı önünde sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa serüvenine veda etti. Şok yenilginin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."