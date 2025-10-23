Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi’nde düzenlenen “Selfy Fest’25”, gün boyu süren etkinliklerle gençlere unutulmaz bir festival deneyimi yaşattı. Festivalin finalinde sahne alan ünlü sanatçı Zeynep Bastık, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ege Üniversitesi, gençlik enerjisinin doruğa çıktığı “Selfy Fest’25” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türk Telekom Selfy sponsorluğunda Mühendislik Fakültesi otoparkında gerçekleştirilen festival, sabah saatlerinden itibaren dopdolu bir programla başladı.

Gün boyu süren renkli etkinlikler

Spor, müzik ve teknoloji temalarını bir araya getiren festivalde, “Selfy 3x3 Basketbol Turnuvası” spor tutkunlarının buluşma noktası oldu. Dijital dünyanın yeniliklerini deneyimlemek isteyen katılımcılar ise “Muud & Zen-in Beyin Frekansı Ölçümü” etkinliğinde yer aldı.

Son yılların dikkat çeken karma gerçeklik oyunu HADO, festivalin en çok ilgi gören aktivitelerinden biri oldu. Katılımcılar, HADO Bireysel Oyunları ve ardından düzenlenen HADO Turnuvası ile hem yarıştı hem eğlendi. Festivalin sürpriz konukları arasında yer alan eski milli futbolcular Semih Şentürk ve İlhan Mansız, gençlerle bir araya gelerek spor üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Zeynep Bastık sahnesiyle festival doruğa çıktı

Öğleden sonra başlayan sahne yarışmaları, MC eşliğinde gerçekleşen eğlenceli oyunlar ve sürpriz ödüllerle festival coşkusu arttı. Akşam saatlerine doğru DJ Cihan Hatipoğlu’nun performansıyla eğlence hız kazandı.

Festivalin en çok beklenen anı ise ünlü sanatçı Zeynep Bastık’ın konseri oldu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konser sırasında, Bastık sevilen şarkıları ‘Lan’, ‘Felaket’, ‘Sana Bayılıyorum’, ‘Kör Sevdam’, ‘Bir İz Gerek’ ve ‘Uslanmıyor Bu’ ile sahneyi dolduran gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken festival alanı adeta dev bir konser meydanına dönüştü.

Gençler eğlence ve enerjiyi doyasıya yaşadı

“Selfy Fest’25”, Ege Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere İzmir genelinden gelen gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gün boyu süren etkinlikler, spor, teknoloji, müzik ve eğlenceyi aynı platformda buluşturarak gençlere unutulmaz bir deneyim sundu. Festival, hem enerjik atmosferi hem de dolu dolu programıyla Ege Üniversitesi kampüsünde gençlik enerjisinin simgesi haline geldi.