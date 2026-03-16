İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılım gösterdi. Programın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çankırı, "İzmir’in en büyük düşmanı "zaman kaybı"dır." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çankırı, "Belediye Başkanımız Sayın Aydın Pehlivan’ın ev sahipliğinde, gönül soframızın bereketi Menemenli hemşehrilerimizle bir aradayız. Bugün mazeretlerin arkasına sığınanlara inat; çalışan, üreten ve İzmir’in uyanış kıvılcımını ateşleyen bir Menemen var. Bize sosyal medya üzerinden "Siz olmasanız ne değişirdi?" diye soranlara cevabımız net:

Biz olmasaydık, İzmir’in dört bir yanı bakımsızlığa, kokuya ve hizmetsizliğe terk edilmiş kaderine razı olurdu.

Bizim karnemiz sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, kütüphanelerde yazıyor. Sizin karneniz ise maalesef sosyal medya polemiklerinde ve bir türlü bitmeyen "mağduriyet" edebiyatınızda kalmış durumda. İzmir’in en büyük düşmanı "zaman kaybı"dır. Şehrimiz, ideolojik barikatların arkasına gizlenen yetersiz yöneticiler yüzünden altın yıllarını kaybediyor. Körfez’in rengi değişmedikçe, trafik çilesi bitmedikçe, musluklardan akan suyun kalitesi artmadıkça kimse bize "belediyecilik yapıyoruz" demesin. Biz dün ne dediysek, bugün Menemen’den daha gür bir sesle tekrar ediyoruz:

İzmir’in makus talihini yenmek için buradayız! Kadir Gecesi’nin bereketiyle birliğimiz daim, İzmir’in geleceği aydınlık olsun…" ifadelerini kullandı.