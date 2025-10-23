Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kumbahçe İskelesi’ne gelen Akdeniz foku, teknelerin arasında yüzerek renkli görüntüler oluşturdu. Denizcilerin ve vatandaşların ilgisini çeken sevimli fok, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Kumbahçe İskelesi’ne gelen bir Akdeniz foku, teknelerin arasında dolaşırken denizcilerin dikkatini çekti. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu sevimli deniz canlısı, kıyıya kadar yaklaşarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Denizcilerden sevimli misafire ilgi

Bugün öğle saatlerinde iskeleye gelen Akdeniz foku, bir süre su yüzeyinde oynayarak çevredeki teknelerin etrafında gezdi. Teknelerde bulunan denizciler, fokun iskeleye yaklaşmasıyla birlikte cep telefonlarına sarıldı ve bu anları kayda aldı. Görüntülerde fokun zaman zaman suya dalıp yeniden ortaya çıkması, meraklı bakışlarla çevresini incelemesi dikkat çekti. Denizciler, fokun insanlardan korkmadan iskeleye yaklaşmasının hem şaşırtıcı hem de sevindirici olduğunu belirtti.

Bir denizci, o anları şöyle anlattı: “Biz burada günübirlik tur işi yapıyoruz. Bu sevimli fok öğleye doğru iskeleye geldi. Teknelerin arasına girdi, suyun üstünde oynadı. Biz de ekmek verip karnını doyurmaya çalıştık. Çok sakin ve sevimliydi.”

Nesli tükenme tehlikesi altında

Uzmanlara göre, Akdeniz fokları (Monachus monachus) dünyanın en nadir deniz memelilerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye kıyılarında, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde zaman zaman görülen bu tür, nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar listesinde yer alıyor.

Deniz biyologları, fokların kıyılarda görülmesinin hem bölgedeki deniz ekosisteminin sağlıklı olduğunu gösterdiğini hem de korunmaları için farkındalık oluşturduğunu belirtiyor.

Vatandaşlardan doğa sevgisi çağrısı

Olayı gören vatandaşlar, fokun görüntülerini sosyal medyada paylaşarak doğal yaşamın korunması çağrısında bulundu. Bölge esnafı ve denizciler, kıyıya gelen fokun zarar görmemesi için çevredekileri sessiz olmaya davet etti. Bodrumlular, nadir görülen bu ziyaretin ilçenin doğal zenginliğini bir kez daha hatırlattığını söylerken, “Bu tür canlıları korumak hepimizin görevi” mesajını paylaştı.