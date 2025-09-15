Son Mühür - Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, tarzında yaptığı radikal değişiklikle bir kez daha gündeme geldi. Saçlarını kısaltarak kakül bırakan Bastık, yeni imajıyla sahneye çıktı ve enerjisiyle hayranlarını büyüledi.

Özel hayatıyla da konuşuluyor

Son dönemde oyuncu Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Bastık, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yerini koruyor.

“Kısa saç kadını” yorumları

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü isim, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Bastık’ın yeni saç modeli kısa sürede binlerce beğeni alırken, “Yine mi kestirdin?”, “Uzatmayacak mısın?”, “Kısa saç kadını”, “Her halinle güzelsin” gibi yorumlar yağdı.

Sahne ışıltısını koruyor

Yeni imajıyla hem sahnede hem de sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Bastık, güçlü sahne performansıyla da beğeni toplamaya devam ediyor.