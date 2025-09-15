Son Mühür - Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra Türkiye’de sahne aldı. Antalya ve İstanbul’da peş peşe konserler veren Lopez, performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Ünlü yıldız, İstanbul konseri öncesi, “İstanbul’a dönmek inanılmaz bir his. Sizinle burada olmak harika” ifadelerini kullandı.

İmajında cesur değişiklik

Sosyal medyada aktif olan ve milyonlarca takipçisi bulunan Jennifer Lopez, son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Yeni filmi için imajında değişikliğe giden Lopez, saçlarını sarıya boyattı ve bu yeni görünümünü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerinden yoğun ilgi

56 yaşındaki yıldızın paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı. Jennifer Lopez’in yeni saç rengi, sosyal medyada hayranları tarafından sıkça yorumlandı ve gündem yaratmayı başardı.