Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Zeus Mağarası, mitolojinin izlerini ve serin sularını ziyaretçilerine sunuyor. Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde bulunan ve ilçenin mitolojik durağı olarak tabir edilen Zeus Mağarası, ziyaretçilerini bekliyor.

Tatlı su ile tuzlu suyun buluşmasıyla ortaya çıkan benzersiz ekosistem

Efsaneye göre Gök Tanrısı Zeus’un, kardeşi Poseidon’un öfkesinden kaçarken saklandığı yer olarak bilinen Zeus Mağarası, doğal oluşumuyla da dikkat çekerken, mağara içerisinde ayrıca dağdan gelen tatlı su ile denizden gelen tuzlu suyun buluşmasıyla oluşan benzersiz bir ekosistem mevcut.

Yaz aylarında ziyaretçi akını yaşanıyor

Su sıcaklığının yıl boyunca yaklaşık 5 derece olması sebebiyle özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı mağaraya dikkat çeken Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise Kuşadası’na gelen ziyaretçileri mağarayı görmeden Milli Park’a geçmemeleri gerektiğini belirtti.