Yeni haftayla birlikte Türkiye, batı kesimlerden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Uzmanlar, sıcaklıkların batı bölgelerde 3 ile 5 derece azalacağını belirtirken, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri için kritik uyarılarda bulundu. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına ve beraberinde gelecek toz taşınımı nedeniyle günlük yaşamın zorlaşabileceği öngörülüyor. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı sarı kodlu uyarıların ardından gözler, olumsuz hava koşullarının etkili olacağı illerdeki eğitim durumuna ve valilik kararlarına çevrildi. Peki, 17 Şubat Salı günü okullar tatil mi? 17 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil edildi? İşte ayrıntılar...

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji verilerine göre Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın güney yönlerden, yani Lodos şeklinde fırtına boyutunda esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının zaman zaman saatte 40 ile 80 kilometre aralığına çıkacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın yanı sıra yağışlı hava da etkisini gösterecek. Özellikle Ankara, Eskişehir ve Konya başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış geçişleri görülecek.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riskinin sürdüğü, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

17 ŞUBAT SALI GÜNÜ HANGİ İLLERE UYARI YAPILDI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 ve 17 Şubat tarihlerini kapsayan süreçte 16 il için 'sarı kodlu' uyarı yayımladı. Fırtına ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenen ve tedbirli olunması istenen iller şunlar:

Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Konya, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Giresun ve Ordu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kuvvetli lodos ve fırtına uyarısının yapıldığı illerde yaşayan öğrenci ve veliler, 17 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Özellikle Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Ordu, Giresun ve Trabzon'da okulların tatil olması yönünde beklenti oluştu.

Ancak şu ana kadar ilgili illerin valiliklerinden eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut durumda 17 Şubat Salı günü tüm yurtta eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek. İlerleyen saatlerde hava koşullarının seyrine göre valiliklerden açıklama gelmesi bekleniyor.