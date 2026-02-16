Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu" kapsamında yeni bir perde açıldı. Soruşturmanın kapsamının genişlemesiyle birlikte, İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin de bilgisine başvurulmak üzere İstanbul’a davet edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Operasyonun ucu İzmir’e kadar uzanırken, yargı koridorlarından sızan bu gelişme üzerine gözler genç belediye başkanına çevrildi.

Lal Denizli ilk kez konuştu: "Gizleyecek bir şeyim yok"

Hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yaşanan sürece dair ilk değerlendirmelerini paylaştı. Soruları yanıtlayan Denizli, kendisine yönelik bir çağrının ulaştığını doğrulayarak hukuki sürece olan saygısını vurguladı. Ankara’da bulunduğu sırada gelen bu haber üzerine İzmir’e dönüş yoluna geçtiğini belirten Denizli, yarın itibarıyla ilgili tebligatı teslim alacağını ve yargı makamlarının davetine icabet edeceğini net bir dille ifade etti.

"Tanık mıyım yoksa sanık mı bilmiyorum"

Hukuki sürecin içeriğine dair henüz net bir bilgiye sahip olmadığını dile getiren Lal Denizli, belirsizliklere rağmen duruşundan taviz vermedi. Kendisine telefon yoluyla ulaşıldığını ve ifade vermesi gerektiğinin iletildiğini söyleyen Denizli, dosyadaki sıfatının henüz netleşmediğini kaydetti. "Tanık mıyım, sanık mıyım, şu an için hiçbir bilgim yok" diyen Belediye Başkanı, tebligatı aldıktan sonra konunun ayrıntılarını öğreneceğini belirtti. Herhangi bir çekincesinin bulunmadığını altını çizerek vurgulayan Denizli, çağrıldıkları her an adaletin karşısına çıkmaya hazır olduklarını ifade etti.

Soruşturmanın seyri merakla bekleniyor

İstanbul merkezli yürütülen ve magazin dünyasından pek çok ismin adının geçtiği bu kapsamlı soruşturmanın, yerel yönetim düzeyine sıçraması siyaset kulislerinde de hareketliliğe neden oldu. Lal Denizli’nin yarın alacağı tebligatın ardından savcılığa ne zaman gideceği ve dosya kapsamında hangi detayların sorulacağı merakla bekleniyor. Şeffaflık vurgusu yapan Denizli'nin açıklamaları, sürecin adli makamlarca titizlikle yürütüldüğünü ve önümüzdeki günlerde soruşturmanın yeni boyutlar kazanabileceğini gösteriyor.