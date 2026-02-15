Aydın Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında şehre damga vuran görkemli bir sanatsal etkinliğe imza attı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, vatandaşları sosyal ve kültürel faaliyetlerle bir araya getirme vizyonu çerçevesinde düzenlenen organizasyonda, Türk pop müziğinin sevilen ismi Edis sahne aldı. Şehrin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaşın akın ettiği konser, Aydın sokaklarında unutulmaz bir bayram havası estirdi.

On binlerce Aydınlı dev konserde buluştu

Kültür ve sanatın merkezi olma yolunda ilerleyen Aydın’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Sevgililer Günü konserine katılım yoğun oldu. Dev organizasyon için hazırlanan etkinlik alanını dolduran on binlerce müziksever, ünlü sanatçı Edis’in sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşadı. On binlerce kişi, gece boyunca sevilen sanatçının popüler parçalarına dev bir koro halinde eşlik ederek geceyi adeta bir müzik şölenine dönüştürdü.

Başkan Çerçioğlu’na sanat teşekkürü

Vatandaşlar, belediyenin sunduğu bu ücretsiz etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sosyal belediyecilik anlayışının kent hayatına kattığı değere dikkat çektiler. Sevgililer Günü gibi özel bir tarihte böylesine kaliteli bir organizasyonla buluşturulmaktan mutluluk duyan Aydınlılar, sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini ilettiler. Etkinlik boyunca devam eden görsel şovlar ve sanatçının sahne performansı, katılımcılara hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.