Aydın genelinde etkili olan yoğun yağış, birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Efeler ilçesine bağlı İlyasdere Mahallesi’nde, mahalle içerisinden geçen derede taşkın meydana geldi. Aşırı yağışla birlikte debisi artan derenin su seviyesi yükseldi, akış yönü değişti.

Zeytin bahçeleri sular altında kaldı

Taşkın nedeniyle çevredeki zeytin bahçeleri suyla kaplandı. Bahçe yollarında büyük çukur ve yarıklar oluştu. Toprağın aşınması sonucu bölgede adeta ikinci bir dere yatağı meydana geldi. Yer yer iki insan boyuna ulaşan yarıklar, bahçelere ulaşımı zorlaştırdı.

Muhtardan açıklama

İlyasdere Mahallesi Muhtarı Tuncay Öztürk, yaşanan taşkının ardından yetkililere bilgi verdiklerini belirtti. Öztürk, bölgede inceleme yapılacağını ve dere ile bahçe yollarında oluşan hasarın giderilmesi için en kısa sürede çalışma başlatılacağı bilgisini aldıklarını ifade etti.