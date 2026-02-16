İzmir ve Manisa, hem ticari hem de sosyal bağları nedeniyle Türkiye'nin en yoğun trafiğine sahip rotalarından birini oluşturuyor. Özellikle Sabuncubeli Tüneli'nin açılmasıyla birlikte iki şehir arasındaki ulaşım süresi kısalırken, güvenlik standartları yükseldi. Vatandaşlar, iş veya gezi amacıyla bu güzergahı sıkça kullanıyor.

MANİSA İZMİR ARASI KAÇ KM?

İzmir şehir merkezi ile Manisa şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 36 kilometre olarak hesaplandı. Özel araçla yapılan yolculuklar, trafik yoğunluğuna bağlı olarak ortalama 30 ile 45 dakika arasında tamamlanıyor. Sabuncubeli geçidindeki tünel kullanımı, kış aylarında yaşanan ulaşım zorluklarını ortadan kaldırırken zamandan da tasarruf sağlıyor.

İZMİR MANİSA SALİHLİ ARASI KAÇ KM?

Manisa'nın en büyük ilçelerinden biri olan Salihli ile İzmir arasındaki mesafe merak ediliyor. İzmir Salihli arası yaklaşık 95 kilometre sürüyor. Bu yolculuk özel araçla ortalama 1 saat 15 dakika civarında gerçekleşiyor. Manisa Turgutlu üzerinden yapılan bu seyahatte yol yapısının konforu dikkat çekiyor. Öte yandan Manisa Turgutlu İzmir arası ise yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunuyor.

İZMİR MANİSA ALAŞEHİR ARASI KAÇ KİLOMETRE?

İzmir ile Alaşehir ilçesi arasındaki mesafe, Salihli güzergahı üzerinden devam edildiğinde yaklaşık 115-120 kilometre bandına ulaşıyor. Özel araçla bu rotayı takip eden vatandaşlar, ortalama 1 saat 45 dakikalık bir yolculuk sonunda ilçeye varıyor. Toplu taşımayı tercih edenler için İzmir Alaşehir otobüs seferleri gün içerisinde belirli saat aralıklarıyla terminalden kalkış yapıyor.

MANİSA İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI ARASI ULAŞIM

Manisa'dan havayolunu kullanacak olan yolcuların sıklıkla tercih ettiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı rotasında mesafe biraz daha uzuyor. Manisa merkez ile İzmir Havalimanı arası yaklaşık 55 kilometre olarak ölçüldü. Çevre yolu kullanımıyla birlikte bu mesafe trafiğin durumuna göre 50 dakikada katediliyor. Havalimanı ulaşımı için özel araçların yanı sıra çeşitli transfer servisleri de hizmet veriyor.