Aydın’ın Söke ilçesinde son günlerde etkisini artıran kuvvetli sağanak yağışlar, bölgedeki su seviyelerini kritik noktalara taşıdı. Özellikle Büyük Menderes Nehri'nin debisinin hızla yükselmesi, çevredeki yerleşim yerleri için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Nehrin bazı noktalarında suyun yatağından taşarak çevreye yayılması üzerine, yerel yetkililer ve afet yönetimi birimleri olası bir felaketi önlemek adına acil durum planlarını devreye soktu.

Afet kurulu kararıyla tahliyeler başladı

Büyük Menderes Nehri'nin Bağarası ve Karaatlı mahallelerinden geçen bölümlerinde su seviyesinin taşma noktasına ulaşması, İlçe Afet ve Koordinasyon Kurulu'nu harekete geçirdi. Kurul tarafından yapılan risk analizi sonucunda, bölge halkının can güvenliğini korumak amacıyla stratejik bir karar alındı. Bu kapsamda, nehir yatağına yakın konumda bulunan ve risk grubunda yer alan 21 müstakil evin tedbiren boşaltılması kararlaştırıldı. Tahliye operasyonu, ekiplerin eşliğinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

Hayvanlar güvenli bölgelere sevk edildi

Tahliye işlemleri sadece insan yerleşimiyle sınırlı kalmadı; bölgedeki tarımsal faaliyetler ve hayvancılık da koruma altına alındı. Riskli mahallelerde bulunan besihanelerdeki hayvanlar, ekiplerin koordinasyonuyla su baskını tehlikesinden uzak, güvenli arazilere ve barınaklara nakledildi. Bölge sakinlerinin geçim kaynağı olan canlı stokunun korunması için yürütülen bu çalışma, afet yönetimi ekiplerinin kapsamlı hazırlığını gözler önüne serdi.

AFAD ve Belediye ekipleri teyakkuz halinde

Söke genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD ve belediye birimleri sahada 24 saat esasına göre görev yapmaya devam ediyor. Ekipler, bir yandan suyun akış yönünü kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan nehir yatağı boyunca set güçlendirme ve gözlem faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşların resmi kanallardan gelecek uyarılara karşı duyarlı olmaları gerektiğini önemle vurguladı.