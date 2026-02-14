Aydın-Muğla karayolunda gece saatlerinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Savrandere mevkisinde, Muğla yönünden Aydın istikametine ilerleyen 48 NE 305 plakalı kamyon, virajda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak askıda kaldı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Trafik tek şeritten sağlandı

Kaza nedeniyle Muğla-Aydın yönünde trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten verildi. Bariyerlerde askıda kalan kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik ekipleri, yağışlı havalarda hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.