Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Feci kaza, Mursallı kavşağı yakınlarında yaşandı.

Kamyonet, karşı yönden gelen otomobile çarptı

Edinilen bilgilere göre, Aydın istikametine ilerleyen Beytullah Ö.’nün kullandığı 09 EK 013 plakalı kamyonet, İzmir yönüne seyreden Kamil Demir yönetimindeki 09 UL 119 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi.

86 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü 86 yaşındaki Kamil Demir ağır yaralı olarak bulundu ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

İki yolcu hastaneye kaldırıldı

Otomobilde yolcu olarak bulunan T.Ö. ve Ç.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi ve Germencik Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edildi. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Beytullah Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin hızla kavşağa girerek otomobile çarptığı anlar açıkça görülüyor.