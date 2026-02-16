Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan vatandaşları 17 Şubat Salı günü beklenen olumsuz hava koşullarına karşı resmi bir duyuruyla uyardı. Meteoroloji kaynaklarından alınan güncel verilere dayandırılan bilgilendirmede, kent genelinde etkisini gösterecek olan alçak basınç sisteminin deniz seviyesinde belirgin bir yükselmeye yol açacağı ifade edildi. Bu durumun üzerine bir de şiddetli yağış beklentisinin eklenmesi, kıyı şeridinde yaşayanlar için riskli bir tablo oluşturuyor. Yetkililer, can ve mal güvenliğinin korunması adına tüm vatandaşların paylaşılan tedbir kararlarına titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

Konak ve Karşıyaka kıyılarında deniz taşması riski

Belediye tarafından yapılan analizler doğrultusunda, özellikle deniz seviyesine yakınlığıyla bilinen düşük kotlu bölgelerde ciddi bir deniz taşması tehlikesi öngörülüyor. Risk haritasının merkezinde Konak ilçesine bağlı Alsancak 1. Kordon ve çevresi, Güzelyalı ile Küçükyalı semtleri yer alırken; Karşıyaka tarafında ise Mavişehir, Bostanlı ve Alaybey bölgeleri dikkat çekiyor. Sadece bu noktalarla sınırlı kalınmayacağı, İzmir'in tüm sahil şeridi boyunca su yükselmesinin etkili olabileceği belirtilerek tüm kıyı bölgesinin teyakkuzda olması istendi.

Araç sahipleri ve zemin kat sakinleri için acil önlemler

Olası su baskınlarının yol açabileceği zararları asgari düzeye indirmek amacıyla bir dizi koruyucu önlem kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda araç sahiplerinden, otomobillerini sahil bandına veya düşük kotlu sokaklara park etmemeleri, bunun yerine daha yüksek kesimleri tercih etmeleri önemle rica edildi. Ayrıca kıyı bölgelerinde yer alan konut ve iş yerlerinin zemin katlarında ikamet edenlerin veya çalışanların, deniz yükselmesine karşı erken aşamada tedbir almalarının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm saha ekiplerinin ise tam koordinasyon içinde ve teyakkuz halinde süreci takip edeceği bildirildi.

Ulaşımda alternatif güzergahlar ve iletişim kanalları

Hava muhalefetinin ulaşım üzerindeki olumsuz etkilerini yönetebilmek adına trafik akışında zorunlu düzenlemelere gidilecek. Sahil şeridinde yaşanabilecek su yükselmeleri nedeniyle trafik akışının belirli noktalarda alternatif güzergahlara yönlendirileceği açıklandı. Sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de trafik düzeni için görevli ekiplerin yönlendirmelerine ve geçici trafik işaretlerine mutlak suretle riayet etmeleri bekleniyor. Vatandaşlar, karşılaştıkları her türlü acil durumda veya bilgi talebinde 153 Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden yetkililere ulaşabilecekler.