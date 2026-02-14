Aydın genelinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 18 farklı noktada toprak kayması, 4 bölgede sel baskını ve 1 kişiye mahsur kalma vakası yaşandı. Riskli bölgelerde ilgili birimler anında müdahale ederken, bazı yerlerde önlem amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi.

İl genelinde müdahale seferberliği

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çok sayıda ihbar sonrası il genelinde AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları ve belediye ekipleri olaylara hızlı şekilde sevk edildi.

Söke’de toprak kayması ve sel taşkını

Söke ilçesinde 3 toprak kayması ve 1 sel taşkını kaydedildi. Müdahale kapsamında 2 toprak kaymasına ve sel taşkınına ekipler anında müdahale etti. Risk teşkil etmeyen bir noktaya ise ilerleyen saatlerde operasyon düzenleneceği belirtildi.

Bozdoğan ve Köşk’te yol açma çalışmaları

Bozdoğan ilçesinde 2 toprak kayması nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Köşk’te ise 3 ayrı noktada toprak kayması meydana geldi. Değirmendere-Akçaköy yolu geçici olarak kapatılırken, Cumayanı-Ovacık ve Köşk-Ödemiş yollarında heyelan nedeniyle trafik, alternatif güzergahlar üzerinden sağlanıyor.

Efeler ve Çine’de heyelanlar kontrol altında

Efeler ilçesinde 1, Çine ilçesinde ise 1 toprak kayması kaydedildi. Çine’de kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.

Nazilli’de yedi noktada toprak kayması

Nazilli ilçesinde 7 farklı noktada toprak kayması yaşandı. Samailli Mahallesi’nde yol çökmesi meydana gelirken, diğer yollar ekipler tarafından temizlenerek ulaşıma açıldı.

Yenipazar ve İncirliova’da risk önlemleri

Yenipazar ilçesinde mahsur kalan bir kişi itfaiye, UMKE ve Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. İncirliova ilçesi Eğrek Mahallesi Çay mevkiinde ise yamaçta büyük çatlak ve yarıklar oluştuğu, dereye doğru toprak ve kaya akışının başladığı tespit edildi. Olası su baskını riskine karşı 9 hane tedbir amaçlı tahliye edildi.

Germencik’te sel ihbarları sürüyor

Germencik ilçesinde 1 toprak kayması ve 3 sel taşkını ihbarı alındı. Bölgeye AFAD, Jandarma, Emniyet, DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri yönlendirildi ve müdahaleler devam ediyor.

Yetkililerden açıklama

İl genelinde toplam 18 toprak kayması, 4 sel baskını ve 1 mahsur kalma vakasının gerçekleştiğini belirten yetkililer, gelişmelerin tüm kurumlarla koordineli şekilde takip edildiğini duyurdu.