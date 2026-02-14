Aydın merkezli yürütülen vize dolandırıcılığı soruşturmasında, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri üzerinden dolandırıldığı belirlendi.

Resmi sitelerin kopyasını yapmışlar

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, resmi vize başvuru sitelerinin birebir kopyasını oluşturarak sahte internet siteleri kurduğu tespit edildi.

Bu siteler aracılığıyla vatandaşlardan “vize başvuru ücreti” adı altında para talep edildiği, ödeme yapan kişilerin ise herhangi bir resmi işlem gerçekleştirilmeden mağdur edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 60 kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ve yaklaşık 1 milyon 700 bin TL haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

6 ilde eş zamanlı baskın

Polis ekipleri, Aydın merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bilecik ve Tekirdağ’da salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca dolandırıcılıkta kullanılan 6 sahte internet sitesine erişim engeli getirildi.

12 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşların yalnızca resmi kurumların internet sitelerini kullanmaları ve ödeme yapmadan önce site adresini dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Siber dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan emniyet yetkilileri, benzer mağduriyetlerin önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.