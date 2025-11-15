Son Mühür - JPMorgan Private Bank’in yeni raporu, milyarderlerin artık servetlerini geleneksel lüks yatırımlar yerine spor takımlarına yönlendirdiğini ortaya koyuyor. Daha önce spor kulübü sahipliği bir hobi olarak görülürken, bugün dünyanın en zenginleri için önemli bir yatırım stratejisi haline geldi. Araştırmaya göre ultra zengin ailelerin yüzde 34’ü spor kulüplerine ve arenalara yatırım yaparken, bu oran sanat eserlerinde yüzde 23, otomobillerde ise yüzde 10 olarak ölçüldü. Nefes’ten Mehmet Efe Altay’ın haberine göre, rapor dünyanın en zengin yüzde 0,01’lik kesimine danışmanlık veren JPMorgan’ın 23 Wall birimi tarafından hazırlandı ve 500 milyar dolardan fazla varlığı yöneten 111 milyarder aile ofisi temsilcisiyle görüşüldü. Buna göre, spor takımlarında kontrol hissesi sahibi olan milyarderlerin oranı 2022’de yüzde 6 iken, günümüzde yüzde 20’ye yükseldi.

Dev yatırımlar bu alana yapılıyor

Bu yatırım trendinin öne çıkan örneklerinden biri Guggenheim Partners CEO’su Mark Walter. Walter, NBA’in onayıyla Los Angeles Lakers’ın çoğunluk hissesini yaklaşık 10 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı ve aynı zamanda Los Angeles Dodgers’ın da sahibi. Kişisel serveti yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bir diğer örnek teknoloji milyarderi Mark Cuban. Cuban, Dallas Mavericks’i 2000 yılında 285 milyon dolara satın almış ve 2023 sonunda çoğunluk hissesini yaklaşık 3,5 milyar dolara satarak büyük bir kazanç elde etmişti.

Özel sermayeyi de etkiliyor

Milyarderler spor takımlarına yatırım yaparken, büyük ligler de özel sermaye fonlarına kapılarını açıyor. Bir rapora göre, NBA takımlarının üçte ikisi 2025–26 sezonu itibarıyla özel sermaye bağlantısına sahip. Bu durum, profesyonel sporun değerinin hızla yükseldiğini ve kurumsal yatırımcıların etkisinin arttığını ortaya koyuyor. Raporda bir yatırımcı, “Bu hem iş hem de keyif; uzun vadede ciddi kazanç sağlıyoruz” derken, başka bir milyarder kadın sporlarına olan ilgiyi vurguladı: “Yirmi yıl sonra insanların bir kadın takımını 100 milyon dolara satın alabileceğine inanacağını sanmıyorum.”

İlgi gittikçe büyüyor

McKinsey & Company’nin başka bir araştırmasına göre, ABD’de kadın sporlarının hak sahiplerine sağlayacağı değer 2030 yılına kadar 2,5 milyar dolara ulaşabilir. Bu, 2024’teki 1 milyar dolarlık seviyeye kıyasla yüzde 250’lik bir artışı ifade ediyor.