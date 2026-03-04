Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus basınına yaptığı değerlendirmede enerji piyasalarındaki gelişmelere ve Avrupa ile yaşanan enerji gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, Avrupa’nın Rus doğal gazına yönelik kısıtlamaları artırmayı planladığını belirterek, bu durumun Rusya’yı yeni enerji pazarlarına yönelmeye teşvik edebileceğini söyledi.

“Rusya Avrupa gaz piyasasından çekilebilir”

Avrupa’nın Rus doğal gazını ve sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) tamamen yasaklama planları üzerinde çalıştığını ifade eden Putin, bu durumda Rusya’nın Avrupa pazarından çekilmesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Putin, Avrupa dışındaki enerji pazarlarının giderek büyüdüğünü belirterek, Rusya’nın bu yeni pazarlarda daha güçlü bir konum elde edebileceğini ifade etti.

Ukrayna’ya tanker saldırısı suçlaması

Putin, Ukrayna’nın Akdeniz’de Rusya’ya ait bir petrol tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlediğini öne sürerek bu eylemi “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Bu tür saldırılarla daha önce de karşılaştıklarını belirten Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savundu.

“Enerji altyapısına saldırılar Avrupa’yı da etkiliyor”

Rus lider, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının yalnızca Rusya’yı değil Avrupa’yı da olumsuz etkilediğini söyledi.

Putin, Karadeniz’de bulunan TürkAkım doğal gaz hattı ile Ukrayna üzerinden geçen doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırı planlarının gündeme geldiğini ileri sürdü.

“Gaz fiyatlarındaki artış tedarikçilerden kaynaklanmıyor”

Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında yaşanan yükselişe de değinen Putin, fiyat artışlarının tedarikçi ülkelerden kaynaklanmadığını ifade etti.

Putin, ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya gibi başlıca tedarikçi ülkelerin gaz sevkiyatını azaltmadığını belirterek fiyat artışlarının farklı nedenlere dayandığını savundu.

Yeni enerji pazarları gündemde

Rusya’nın Avrupa dışında yeni enerji pazarlarına yönelme ihtimaline değinen Putin, farklı bölgelerde ortaya çıkan enerji talebinin Rusya için fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

Putin, Avrupa’dan daha cazip enerji pazarlarının oluşabileceğini ve birçok tedarikçi ülkenin bu pazarlara yönelmeye başlayabileceğini belirterek ABD’nin de bu süreçte yeni pazarlarda yer alabileceğini sözlerine ekledi.