İsrail ordusu, İran ile devam eden gerilim kapsamında Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İran’ın askeri altyapısına yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ordu yetkilileri, operasyonun İran yönetimine bağlı bazı askeri tesisleri hedef aldığını belirtti.

Çatışmaların başlangıcından bu yana 11’inci saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin verdiği bilgilere göre, Tahran’a düzenlenen son operasyon, çatışmaların başlamasından bu yana gerçekleştirilen 11’inci hava saldırısı dalgası oldu.

Ayrıca söz konusu operasyonun gün içerisinde düzenlenen ikinci saldırı olduğu aktarıldı.

Açıklama Telegram üzerinden yapıldı

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin bilgilendirmeyi resmi iletişim kanallarından biri olan Telegram üzerinden paylaştı. Yapılan kısa açıklamada, operasyonların İran yönetimine bağlı askeri altyapıyı hedef aldığı ve planlanan operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

İsrail ile İran arasında son dönemde artan askeri hareketlilik, Orta Doğu’daki gerilimi daha da yükseltiyor. Karşılıklı açıklamalar ve askeri operasyonlar, bölgedeki güvenlik dengeleri üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.

Uluslararası kamuoyu ise taraflar arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.