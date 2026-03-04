DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, Çeşme Alaçatı ile Urla’nın Zeytineli ve Karaköy mahallelerinde bulunan toplam 20 milyon 539 bin metrekarelik orman alanının turizm amaçlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesine yönelik açıklama yaptı.

Uygur, söz konusu kararın doğa ve çevre açısından ciddi riskler barındırdığını belirterek, bu alanların yapılaşmaya açılmasının doğru olmadığını ifade etti.

“Doğayı tahrip eden kalkınma sürdürülebilir değildir”

Kalkınmaya karşı olmadıklarını vurgulayan Uygur, doğal alanların zarar görmesi pahasına gerçekleştirilecek yatırımların uzun vadede sürdürülebilir olmayacağını söyledi.

İzmir’in ormanlarının, kıyılarının ve doğal yaşam alanlarının kısa vadeli ekonomik planlara kurban edilmemesi gerektiğini belirten Uygur, bu bölgelerin yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin de ortak mirası olduğunu dile getirdi.

“Bölgeler ekolojik hassas alan ilan edilmeli”

Uygur, söz konusu bölgelerin korunması için ekolojik hassas alan statüsü verilmesi gerektiğini belirterek yapılaşmaya kapatılması çağrısında bulundu.

Turizm yatırımlarının yeni orman alanları açılarak değil, mevcut imar bölgeleri ve kullanılmayan alanların değerlendirilmesiyle planlanması gerektiğini ifade eden Uygur, sürdürülebilir turizm anlayışının önemine dikkat çekti.

“Sürdürülebilir ve yerel turizm modeli benimsenmeli”

Büyük ölçekli yapılaşma projeleri yerine doğayla uyumlu turizm anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirten Uygur, küçük ölçekli yatırımların ve yerel üreticileri destekleyen projelerin ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

Uygur, kooperatiflerin ve yerel üreticilerin desteklendiği turizm modellerinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

“Kararlar şeffaf ve katılımcı olmalı”

Planlama süreçlerinin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Uygur, bağımsız bilim insanlarının hazırlayacağı raporların esas alınması gerektiğini belirtti.

Bölge halkının görüşü alınmadan alınacak kararların sağlıklı olmayacağını ifade eden Uygur, yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının sürece aktif şekilde dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

“İzmir’in doğasını korumak geleceği korumaktır”

Uygur, İzmir’in doğal zenginliklerini koruyarak kalkınmanın mümkün olduğunu belirterek, kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli kamu yararını gözeten bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak doğayı koruyan, gelecek nesilleri gözeten bir anlayışı savunduklarını ifade eden Uygur, “İzmir’in ormanlarını korumak, İzmir’in geleceğini korumaktır” dedi.