İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İspanya’nın son dönemdeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in askeri operasyonlarına karşı çıkan ve üslerini bu operasyonlar için kullanıma açmayan İspanya’nın tutumunu olumlu bulduklarını ifade etti.

İranlı lider, İspanya’nın yaklaşımının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.

“Batı’da etik değerler hâlâ var”

Pezeşkiyan paylaşımında, İspanya’nın askeri operasyonlara karşı sergilediği tutumun Batı dünyasında etik değerlere sahip aktörlerin hâlâ bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.

İspanya’nın yaklaşımını “sorumlu bir davranış” olarak nitelendiren Pezeşkiyan, bu tavrın uluslararası kamuoyunda dikkat çektiğini dile getirdi.

ABD ve İsrail’e yönelik eleştiri

İran Cumhurbaşkanı açıklamasında ABD ve İsrail’in İran dahil bazı ülkelere yönelik saldırılarını eleştirdi. Pezeşkiyan, söz konusu askeri operasyonların uluslararası hukuk ve insan hakları açısından ciddi sorunlar barındırdığını savundu.

İran yönetimi, son dönemde bölgede yaşanan askeri gelişmelere karşı uluslararası toplumun daha güçlü tepki göstermesi gerektiğini sık sık dile getiriyor.

İspanyol yetkililere teşekkür mesajı

Pezeşkiyan, açıklamasının sonunda İspanyol yetkililere teşekkür ederek Madrid yönetiminin sergilediği tavrın önemli olduğunu ifade etti.

İranlı lider, İspanya’nın yaklaşımının uluslararası arenada barış ve diplomasi adına olumlu bir örnek oluşturduğunu belirtti.

