Son Mühür - 6,1 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan ve aylardır deprem fırtınası yaşayan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde halk tedirgin bekleyişini sürdürüyor. AFAD, bölgede saat 11.08’de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 14,74 kilometre olduğu bildirildi. Sındırgı’daki vatandaşların endişesi devam ederken, yer bilimciler deprem fırtınasının birkaç ay daha sürebileceğini öngörüyor.

Detaylı veriler

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-15

Saat:11:08:27 TSİ

Enlem:39.15972 N

Boylam:28.32444 E

Derinlik:14.74 km