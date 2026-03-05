Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını artırabileceğine yönelik açıklamalarının ardından akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımasını sınırlamayı amaçlayan yeni bir mekanizma devreye alındı. Sistem, geçmişte uygulanan “eşel mobil” modeline benzer şekilde çalışacak.

Petrol fiyatı artarsa ÖTV indirilecek

Yeni düzenlemeye göre 2 Mart 2026 tarihinden itibaren petrol fiyatlarında veya döviz kurunda artış yaşanması durumunda akaryakıt ürünleri üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) otomatik olarak düşürülecek.

Karar kapsamında ÖTV tutarı, gerçekleşen artışın yüzde 75’i kadar azaltılacak. Böylece petrol fiyatındaki yükselişin önemli bir bölümü pompa fiyatlarına doğrudan yansımadan vergi düzenlemesiyle dengelenecek.

Fiyatlar düşerse ÖTV artırılabilecek

Kararda yalnızca artışlar değil, olası düşüşler için de düzenleme yer aldı. Uluslararası petrol fiyatlarının gerilemesi veya döviz kurunun düşmesi durumunda akaryakıt üzerindeki ÖTV tutarı artışın yüzde 75’i oranında artırılabilecek.

Ancak bu artışın, 2 Mart 2026 tarihinde uygulanan ÖTV seviyesini aşamayacağı belirtildi.

Benzin, motorin ve LPG kapsama alındı

Yeni sistem kapsamına giren akaryakıt ürünleri de karar ekinde açık şekilde belirtildi. Buna göre düzenleme;

Kurşunsuz benzin (95 ve 98 oktan)

Motorin

LPG (otogaz)

ürünlerini kapsayacak.

Bu ürünlerin rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak ÖTV tutarları otomatik şekilde yeniden belirlenecek.

Eşel mobil sistemi yeniden gündemde

Türkiye’de benzer bir uygulama ilk olarak 2018 yılında devreye alınan eşel mobil sistemi ile hayata geçirilmişti. Söz konusu sistemde petrol fiyatlarındaki artışın tüketiciye daha az yansıması için ÖTV düşürülüyor, böylece fiyat artışının bir bölümü devlet tarafından karşılanıyordu.

Ancak küresel petrol fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle ÖTV oranlarının sıfıra yaklaşması sonrasında sistem uygulamadan kaldırılmıştı.

Amaç enerji fiyatlarındaki dalgalanmayı sınırlamak

Yeni düzenlemenin özellikle küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler nedeniyle hayata geçirildiği değerlendiriliyor. İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltebileceği öngörülürken, hükümet akaryakıt fiyatlarında oluşabilecek ani artışların ekonomi üzerindeki etkisini azaltmayı hedefliyor.

Düzenlemeye ilişkin uygulama esaslarının ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği bildirildi.