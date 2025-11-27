Avrupa basketbolunun efsane başantrenörlerinden Zeljko Obradovic, Partizan’daki görevinden ayrıldı. Sırp kulübü, deneyimli çalıştırıcının istifasını resmen duyurdu. Obradovic, yayımladığı veda mesajında hem taraftarlara hem de kulüp çalışanlarına teşekkür ederek “Bu sezon yaşananların sorumluluğunu üstleniyorum” dedi.

Obradovic’ten duygusal veda: “Hayalimizi birlikte gerçekleştirdik”

Partizan’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada Obradovic, 4,5 yıl önce kulübe dönüş sürecini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili kulübüme döndüm ve sizinle birlikte en büyük hayali yaşamak için çalıştım. 10 yıl sonra Partizan’ın yeniden EuroLeague’in bir parçası olmasını hedefliyordum. Bunu birlikte başardık. Maçlarımız basketbolun çok ötesine geçti.”

Obradovic, bu sezonki kötü gidişatın sorumluluğunu aldığını belirtti:

“Ne yazık ki bu yıl yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunu üstlenmem gereken an geldi. Herkese teşekkür ediyorum. Ben her zaman aranızdan biri olacağım.”

Partizan’da ikinci dönem sona erdi

Sırp başantrenör, daha önce 1991–1993 yılları arasında Partizan’ı çalıştırmış; 2021 yılında ise kulübe ikinci kez dönmüştü.

Dönüşüyle birlikte Partizan’ın EuroLeague’de yeniden yer almasını sağlayan Obradovic, takımın hem Avrupa’daki profilini hem de taraftar desteğini yeniden zirveye taşımıştı.

Avrupa basketbolunun en çok kazanan isimlerinden biri

Zeljko Obradovic, kariyerinde basketbol tarihine geçen başarılara imza attı. Deneyimli çalıştırıcı:

- 1 kez Partizan

- 1 kez Joventut

- 1 kez Real Madrid

- 1 kez Fenerbahçe

- 5 kez Panathinaikos

olmak üzere toplam 9 EuroLeague şampiyonluğu kazanarak Avrupa’nın en başarılı koçları arasına adını yazdırdı.

Kötü EuroLeague performansı ayrılığın fitilini ateşledi

Partizan, bu sezon EuroLeague’de istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 13 maçın yalnızca 4’ünü kazandı, 9 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Obradovic’in geleceği tartışma konusu olmuş ve istifa beklentisi giderek güçlenmişti.

Partizan’da yeni dönem başlıyor

Obradovic’in ayrılığı sonrası kulübün alternatif başantrenör adayları üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Partizan yönetiminin, sezona tutunmak ve EuroLeague’de yeniden yarışmacı bir kimlik kazanmak için kısa sürede yeni bir teknik yapılanma açıklaması bekleniyor.