Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı bir yayında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gültekin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gece saatlerinde gözaltı

Levent Gültekin’in, 01.20 sıralarında İstanbul Bebek’te bulunduğu bir kafede gözaltına alındığı öğrenilmişti. Avukatı Çağrı Çetin, müvekkilinin Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü açıklamıştı.

Suçlama youtube yayınına dayandırıldı

Gültekin’in gözaltı gerekçesinin, kendi YouTube kanalında yayımlanan bir programda sarf ettiği bazı ifadeler olduğu belirtildi. Soruşturmanın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiası kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

“Somut bir suç unsuru yok”

Emniyette verdiği ifadede Gültekin’in, söz konusu videoyu 17 Aralık 2025 tarihinde ikametinde çektiğini söylediği öğrenildi. Gültekin ifadesinde, video içeriğinde suç teşkil eden herhangi bir unsur bulunmadığını belirterek, yayın boyunca siyasi ve güncel gelişmelere ilişkin yorum yaptığını ifade etti. Adını anarak herhangi bir kişiye hakaret etmediğini vurgulayan Gültekin, hangi ifadelerin yanıltıcı bilgi olarak değerlendirildiğine dair somut bir tespit bulunmadığını dile getirdi.

Savcılık ifadesi alınmadan sevk

Gazeteci Levent Gültekin, savcılıkta ifade vermeden dosya üzerinden adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Adli kontrolle serbest

Hakimlik, Gültekin’in adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.