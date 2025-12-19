Son Mühür - İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düşen İHA'nın Rus yapımı olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Bakanlık, söz konusu İHA’nın Rus menşeli olduğunu bildirirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir."

Neler yaşandı?

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi’nde bir arazi üzerinde hareketsiz halde duran hava aracı, vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi ve düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde İHA F-16 ile vurulmuştu

Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA, F-16 tarafından düşürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz’de kontrolünü kaybederek Türk hava sahasına giren insansız hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait F-16’lar tarafından etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, İHA’nın parçalanarak geniş bir alana dağıldığını ve arama çalışmalarının halen devam ettiğini duyurmuştu.