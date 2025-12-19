Ziraat Türkiye Kupası’na galibiyetle başlayan Galatasaray, Başakşehir karşısında kontrollü bir oyun sergiledi. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren gol Ahmed Kutucu’dan gelirken, Galatasaray A Grubu’nda turnuvaya avantajlı bir başlangıç yaptı.

Okan Buruk: Genç oyuncular için sistem sorunu var

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç futbolcuların gelişim sürecinde yaşanan temel problemlere dikkat çekti. Buruk, oyuncuların kiralık olarak gönderildiği takımlarda yeterli süre alamadığını ve bunun gelişimi olumsuz etkilediğini belirtti.

“İkinci takım sistemi acilen hayata geçirilmeli”

Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulunarak Avrupa’daki örnekleri hatırlattı. Almanya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde ikinci takım sisteminin aktif olarak kullanıldığını ifade eden Buruk, bu modelin Türkiye’de de uygulanması gerektiğini söyledi.

Buruk, ikinci takımların en azından 3. Lig seviyesinde yer almasının genç oyuncular için büyük kazanım olacağını vurgulayarak, bu adımı atan bir federasyon başkanının uzun yıllar hatırlanacağını dile getirdi.

Ahmed Kutucu vurgusu: “Başlayarak oynamak fark yaratıyor”

Karşılaşmada galibiyet golünü atan Ahmed Kutucu’ya özel bir parantez açan Buruk, genç oyuncunun maça ilk 11’de başlamasının performansına olumlu yansıdığını ifade etti. Erken golle birlikte özgüven kazandığını belirten Buruk, Ahmed’in mücadele gücünden memnun olduğunu söyledi.

Gençlere verilen süreler ve kadro planlaması

Okan Buruk, Gökdeniz, Arda ve Kazımcan gibi isimlere dönem dönem süre verdiklerini hatırlatarak, genç oyuncuların gelişimi için maç pratiğinin önemine dikkat çekti. Son transfer döneminde yaşanan çok sayıda oyuncu eksikliğinin, kadro yapılanması adına önemli bir ders olduğunu da sözlerine ekledi.

Şampiyonlar Ligi takvimi transfer planlarını etkiliyor

Buruk, yeni Şampiyonlar Ligi formatının transfer sürecini zorlaştırdığına da değindi. 28 Ocak tarihine kadar mevcut kadroyu korumak zorunda olduklarını belirten deneyimli teknik adam, bu tarihten önce yapılacak transferlerin Avrupa listesinde kullanılamadığını hatırlattı.

Bu durumun hem oyuncu satışı hem de transfer görüşmeleri açısından kulüpleri zorladığını söyleyen Buruk, önümüzdeki sezon bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Oyuncularımıza sosyal medyada yüklenilmemeli”

Sosyal medyada futbolculara yönelik eleştirilere de değinen Buruk, oyuncuların iyi niyetle mücadele ettiğini vurguladı. Ahmed Kutucu’nun golüne ayrıca sevindiğini belirten Buruk, genç oyuncuların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sara değerlendirmesi: “Performansından memnunuz”

Okan Buruk, sakatlık sonrası sahalara dönen Sara hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Oyuncunun profesyonelliğinden, çalışma disiplininden ve sahadaki katkısından memnun olduğunu belirten Buruk, gol ve asist beklentilerinin zamanla karşılanabileceğini söyledi.

Sara’nın takımın oyun yapısına uyum sağladıkça daha etkili olacağını ifade eden Buruk, oyuncunun potansiyeline güvendiklerini dile getirdi.