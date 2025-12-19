Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Aralık Cuma gününe ilişkin günlük hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Genel değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Marmara Bölgesi
Marmara genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
- Bursa: 14°C, parçalı ve az bulutlu
- Çanakkale: 16°C, parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 14°C, parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülebileceği ifade edildi.
- Afyonkarahisar: 11°C, parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Muğla: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.
- Adana: 20°C, parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 21°C, parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 19°C, parçalı ve az bulutlu
- Isparta: 13°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.
- Ankara: 9°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 10°C, parçalı ve az bulutlu
- Kayseri: 8°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don ve sis görülebileceği belirtildi.
- Bolu: 11°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 13°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 16°C, parçalı ve az bulutlu
- Zonguldak: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
- Amasya: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
- Rize: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
- Samsun: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
- Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis olaylarının görülmesi bekleniyor.
- Erzurum: 5°C, parçalı ve az bulutlu
- Kars: 0°C, parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 11°C, parçalı ve az bulutlu
- Van: 5°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava tahmin edilirken, kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma, don ve sis görülebileceği bildirildi.
- Batman: 13°C, parçalı ve az bulutlu
- Diyarbakır: 16°C, parçalı ve az bulutlu
- Gaziantep: 18°C, parçalı ve az bulutlu
- Mardin: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji, buzlanma ve sis nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.