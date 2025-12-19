Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Aralık Cuma gününe ilişkin günlük hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Genel değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi

Marmara genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bursa: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 16°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 13°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülebileceği ifade edildi.

Afyonkarahisar: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 17°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Adana: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 13°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

Ankara: 9°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 8°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma, don ve sis görülebileceği belirtildi.

Bolu: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 13°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Amasya: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

Rize: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde buzlanma, don ve sis olaylarının görülmesi bekleniyor.

Erzurum: 5°C, parçalı ve az bulutlu

Kars: 0°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 5°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava tahmin edilirken, kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma, don ve sis görülebileceği bildirildi.

Batman: 13°C, parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Mardin: 13°C, parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji, buzlanma ve sis nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.