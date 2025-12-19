Gaziantep Futbol Kulübü, kısa süre önce görevinden istifa eden Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. Yaşanan kısa ayrılığın ardından taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Burak Yılmaz yeniden kırmızı-siyahlı ekibin başına geçti.

Başkan Memik Yılmaz ile görüşme masası kuruldu

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile Burak Yılmaz arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, ayrılığa neden olan sorunların ele alındığı ve karşılıklı anlayışla çözüme kavuşturulduğu öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından, teknik heyetle yola devam etme kararı alındı.

“Kaldığımız yerden devam” mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü, yeniden sağlanan anlaşmayı kamuoyuna “Kaldığımız yerden devam, Gaziantep Yılmaz” başlığıyla duyurdu. Paylaşılan mesajda, istikrar ve birlik vurgusu ön plana çıktı.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Burak Yılmaz’ın göreve başladığı günden bu yana gösterdiği özveri ve sahaya yansıyan performansa dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gaziantep Futbol Kulübümüze imza attığı günden bu yana büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında başarılı bir performans ortaya koyan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ile, kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır.”

Hedefler değişmedi, rota aynı

Kulüp yönetimi, Burak Yılmaz ve ekibine yeniden “hoş geldiniz” diyerek, armayla sürdürülen başarı yolculuğunun kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Gaziantep FK’da yeni dönemde hedeflerin değişmediği, ligde istikrarlı bir performansın öncelikli olduğu ifade edildi.

Taraftara birlik çağrısı

Yeniden sağlanan anlaşmanın ardından camiada birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, yönetim ve teknik heyetin sezon hedefleri doğrultusunda kenetlendiği belirtildi.