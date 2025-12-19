Son Mühür- Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte soruşturma dosyasının detaylarını en iyi bilen isimlerden biri olarak dikkati çeken Şamil Tayyar, dosyada yer alan ilginç bir detayı da isim vermeden gündeme getirdi.

''Dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor.

Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor.'' diyen Tayyar,

''Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor.'' notunu paylaştı.



İsmail Saymaz'dan gönderme...



Mehmet Akif Ersoy'un dosyasına hakim olduğu belli olan Şamil Tayyar'ın, ''Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırdı'' diyerek üstü kapalı işaret ettiği sürece dikkat çeken İsmail Saymaz,

''Bugün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve evinde esrar bulunan Mümine Sena Yıldız, Haziran 2024’te İletişim Başkanlığı özel kaleminde göreve başlamış. İşe gelmediği ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle geçen ağustos ayı sonunda Yıldız’ın iş akdine son verilmiş.'' tespitinde bulunmuştu.



30 Temmuz'da görevden alınmıştı...



Tayyar ve Saymaz'ın işaret ettiği İletişim Başkanlığı'nda Temmuz ayı sonunda kritik görevden alma ve atamalar gerçekleşmişti.

Resmi Gazete'nin 30 Temmuz tarihli sayısında İletişim Başkanlığı'ndaki yeni görevlendirmeler yapıldığı görülmüş ve başkan yardımcısı görevinde bulunan Çağatay Özdemir'in görevinden alındığı ortaya çıkmıştı.