Son Mühür- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Yeni Malatyaspor’un bir alt lige düşürülmesine hükmetti. Kurulun kararıyla birlikte sarı-siyahlı ekip, 2024-2025 sezonunda 3. Lig’de mücadele edecek.

Bahis soruşturması ve kadro sıkıntısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Yeni Malatyaspor, yaşanan yaptırımlar nedeniyle kadro oluşturmakta güçlük çekti. Bu süreç, takımın lig maçlarına çıkamamasına neden oldu.

Üst üste maçlara çıkmadı

Yeni Malatyaspor, ligde 29 Kasım’da Adanaspor, 6 Aralık’ta Isparta 32 Spor ve 13 Aralık’ta Kırklarelispor ile oynanması gereken karşılaşmalara çıkmadı. Kulübün Menemen FK ile 17 Aralık’ta yapılması planlanan müsabakası ise 24 Aralık tarihine ertelendi.

Rakipler hükmen galip sayılacak

TFF, PFDK kararının ardından Yeni Malatyaspor’un ligden düşürülmesiyle birlikte, bundan sonraki haftalarda sarı-siyahlı ekip ile eşleşmesi bulunan takımların, maç oynanmaksızın hükmen galip ilan edileceğini açıkladı. Alınan bu kararlarla birlikte Yeni Malatyaspor’un 2. Lig Kırmızı Grup’taki süreci resmen sona ermiş oldu.