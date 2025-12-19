Galatasaray’ın yaklaşık 1,5 yıl önce Kopenhag’dan transfer ettiği Elias Jelert, sarı-kırmızılı ekipte beklenen istikrarı yakalayamamasının ardından geçtiğimiz yaz Southampton’a kiralanmıştı. Danimarkalı sağ bekle ilgili son günlerde gündeme gelen “satın alma opsiyonu kullanılmayacak” iddialarına İngiliz kulübünden resmi açıklama geldi.

Satın alma opsiyonu 8,5 milyon euro

Southampton, 22 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray’dan 300 bin euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna katarken, sözleşmeye 8,5 milyon euro satın alma opsiyonu eklemişti. İngiliz basınında yer alan haberlerde, bu opsiyonun devreye sokulmayacağı öne sürülürken, kulüp yönetimi iddiaları yalanladı.

Spors: “Kasım ayında böyle bir karar alınmaz”

Championship ekibinin sportif direktörü Johannes Spors, İngiliz basınından Daily Echo’ya yaptığı açıklamada, Jelert’in bonservisinin alınmayacağı yönündeki söylentilere sert tepki gösterdi. Spors, sezonun bu aşamasında böyle bir kararın gündeme gelmesinin mantıksız olduğunu vurguladı.

Sportif direktör, “Bir kulübün mayıs ayına kadar sahip olduğu bir opsiyonu kasım ayında kullanması ya da kullanmaması beklenemez. Böyle bir karar sezon sonunda değerlendirilir. Şu an için bu konunun tartışılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

Jelert ile birebir görüştü

Johannes Spors, çıkan haberlerin oyuncunun psikolojisini etkileyebileceğini belirterek Elias Jelert ile birebir görüşme yaptığını da açıkladı. Spors, bu görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yemekhanede onunla konuştum ve ‘Elias, bu saçmalık. Bunlara kulak asma’ dedim. Belki okuyor ve etkileniyor diye düşündüm. Bu tür söylentilerin gerçeği yansıtmadığını bilmesi gerekiyordu.”

“En iyi maçını oynadıktan sonra sakatlandı”

Spors, Jelert’in performansından memnun olduklarını da dile getirerek, Danimarkalı oyuncunun sakatlık sürecine değindi. Ekim ayında Swansea karşılaşmasında sakatlanan genç sağ bekin dönüş sürecinin planlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

“Jelert bizim için en iyi maçını oynadıktan sonra sakatlandı. Çok iyi bir oyuncu. Şu anda geri dönüyor ve onu acele ettirmeden hazırlamamız gerekiyor” diyen Spors, oyuncunun fiziksel durumunun yakından takip edildiğini söyledi.

Noel dönemi hedefleniyor

Southampton’un yoğun fikstürüne de dikkat çeken sportif direktör, Jelert’in özellikle Noel dönemindeki maç trafiğinde takıma katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti. Spors, “Noel döneminde ciddi bir maç yoğunluğu var. Umarım o zamana kadar tamamen hazır olur” değerlendirmesinde bulundu.

Karar sezon sonunda verilecek

Southampton cephesinden yapılan açıklamalar, Elias Jelert’in geleceğine ilişkin nihai kararın sezon sonunda alınacağını net biçimde ortaya koyarken, Danimarkalı futbolcunun performansının bu süreçte belirleyici olacağı vurgulandı.