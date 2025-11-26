UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında oynanan Chelsea – Barcelona mücadelesi sahadaki oyun kadar tribünlerde yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Karşılaşmayı tribünden takip eden Beşiktaşlı bir taraftar, Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamala maç sırasında seslenerek “Come to Beşiktaş!” tezahüratında bulundu.

Tribündeki anlar cep telefonuna böyle yansıdı

Beşiktaşlı taraftarın Yamal’a doğru yaptığı çağrı, çevredeki futbolseverler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taraftarın genç süperstara büyük bir heyecanla seslendiği ve tezahüratın tribünde dikkat çektiği görüldü.

Sosyal medyada gündem oldu

Anın kaydedildiği video, sosyal medyada kısa sürede hızla yayılırken binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Futbolseverler, Beşiktaş taraftarının yıllardır süregelen “Come to Beşiktaş” geleneğini sürdürmesini eğlenceli yorumlarla gündeme taşıdı.