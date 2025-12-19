Son Mühür- Dünya basketbolunun en önemli vitrini olma özelliğini koruyan NBA'de heyecan altı karşılaşmayla devam etti.

Gecenin sonucu heyecanla beklenen karşılaşmasında Utah Jazz'a komnuk olan Los angeles Lakers, kilidini son periyotta çözdüğü karşılaşmayı 135-143'lük skorla kazanmayı bildi.

Austin Reeaves'in kadroda olmadığı gecede 40 dakika sahada kalan Luka Doncic 45 sayı, 11 ribaund, 14 asist ve 5 top çalmayla oynadı.



Doncic'e, 41 yaşına dayanmasına rağmen performansıyla parmak ısırtan LeBron James 28 sayı, 7 ribaund, 10 asist ve 1 top çalmayla eşlik etti.

Jazz'da Keyonte George'un 34 sayı, 4 ribaund ve 8 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



NBA'de gecenin sonuçları...



Blazers- Kings: 113-106

Jazz-Lakers: 135-143

Maweriks-Pistons: 116-114

Suns- Warrıors: 99-98

Nuggets-Magic: 126-115

Bucks-Raptors: 105-111

