Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda AK Parti ve MHP İzmir İl Başkanlarına yönelik olarak dile getirdiği “Hak edişleri inceleyin, randevu verin, gelip sorularınızı yanıtlayayım” çağrısına değindi.

Bu çağrının eksik olduğunu savunan Atmaca, Aslanoğlu’nun açıklama yapacaksa CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte kooperatif mağdurlarının karşısına çıkması gerektiğini ileri sürdü. Atmaca, binlerce mağdurun bugüne kadar dertlerini dinleyecek muhatap bulamadığını belirtti.

“Sorun bürokrasi değil, CHP içindeki çekişmeler”

Açıklamada, Aslanoğlu’nun bürokrasi içindeki çekişmelere işaret etmesinin gerçeği perdelediği öne sürüldü.

Atmaca, asıl sorunun CHP’li siyasetçilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar olduğunu iddia ederek, bu durumun kooperatif sürecini çıkmaza sürüklediğini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ‘iyi niyet protokolü’ eleştirisi

Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın önceki dönem CHP’li belediye başkanlarının yasal mirasçısı olmasına rağmen süreci başlangıçta sahiplenmediğini ileri sürdü.

Daha sonra gündeme gelen “iyi niyet protokolü” ile mağdurlardan, daha önce ödedikleri bedellere ek olarak bir daire bedeline denk yeni ödemeler talep edildiğini iddia etti.

Bu uygulamanın mağduriyetleri artırdığını belirten Atmaca, sistemde tapuların mağdurlara nasıl devredileceğine dair herhangi bir net açıklama yapılmadığını da vurguladı.

“TOKİ’den yüzde 30–35 daha pahalı”

İnşaatların devamı için yapılan pazarlık usulü ihalelere dikkat çeken Atmaca, bu ihalelerdeki fiyatların TOKİ’nin benzer ihalelerine kıyasla yüzde 30–35 daha yüksek olduğunu öne sürdü.

Ayrıca, ilgili mevzuata göre bir işin tamamının tek seferde alt taşerona verilemeyeceğini, en fazla yüzde 49’unun devredilebileceğini hatırlatan Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kurallara uymadığını iddia etti.

“Yapı sınıfları düşürülse yük yüzde 35 azalırdı”

Atmaca, yapı sınıflarının Bakanlık sistemi doğrultusunda 4C’den 4A’ya revize edilmesi halinde mağdurların mali yükünün yaklaşık yüzde 35 oranında azaltılabileceğini savundu.

Şenol Aslanoğlu’nun inşaat sektörü kökenli bir isim olarak bu durumu en iyi bilecek kişilerden biri olduğunu ifade eden Atmaca, buna rağmen sessiz kalındığını ileri sürdü.

Vergi muafiyeti vaadi yerine getirilmedi

Kooperatiflerin vergi ve KDV’den muaf olacağı yönündeki vaatlerin hayata geçirilmediğini iddia eden Atmaca, bugüne kadar 1 TL dahi vergi muafiyeti sağlanmadığını belirtti. Milyonlarca liralık vergi yükünün kooperatif üyelerinin sırtına yüklendiğini savundu.

“Müteahhit yapsaydı daha ucuza olurdu”

Atmaca, “İş insanları bir konutu kendine, bir konutu arsa sahibine yapacak, müteahhit karı olmayacak” söylemiyle yola çıkıldığını hatırlatarak, gelinen noktada vatandaşların “Keşke müteahhit yapsaydı, daha ucuza ev sahibi olurduk” demeye başladığını ileri sürdü.

İZBB ve İZBETON vurgusu

Kooperatiflerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON güvencesiyle tanıtıldığını belirten Atmaca, kurumsal olarak ne İZBB’nin ne de İZBETON’un mağdurlara sahip çıktığını savundu.

İnşaatların taahhüt edilen sürelerde tamamlanmadığını ifade eden Atmaca, bu noktada sorumluluğun bürokratlara yüklenmesini de eleştirdi.

“Aile ve yakınlar üzerinden üyelik ve villa devirleri”

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde Atmaca, elindeki sınırlı verilerle Şenol Aslanoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve birinci derece aile üyeleri üzerinden yapılan üyelik ve lüks villa devirlerinin bir kısmını kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Ücret ödemeden yapılan üyelikler, aynı gün üçüncü kişilere gerçekleştirilen devirler, üyelik borçlarının devirden sonra kooperatife ödenmesi gibi uygulamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu savunuldu.

“Hak edişleri değil, üyelik rantını açıklayın”

Atmaca, Şenol Aslanoğlu’nun hak edişlere ilişkin açıklamalarına da değinerek, asıl olarak üyelik devirlerinde dönen toplam rantın kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, Aslanoğlu, Ümit Erkol ve diğer CHP’li siyasetçilerin üzerlerinde bulunan toplam üyelik sayısını kamuoyuyla paylaşmaları çağrısında bulunuldu.