Son Mühür- Sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Houston Rockets, Denver'in ardından bu kez New Orleans deplasmanından da hayal kırıklığıyla ayrıldı.

İlk üç periyotta maçı domine eden ve son periyoda 16 sayı önde giren Houston, uzatmaya giden karşılaşmayı 133-128 kaybetti.

36 dakika sahada kalan Alperen Şengün karşılaşmayı 28 sayı, 11 ribaund, 8 asist, 2 blok ve 2 top çalmayla tamamladı.



Kevin Durant ise 32 sayı, 7 ribaund, 1 top çalma ve 4 blokla oynadı.

Amen Thompson'un 23, Jabari Smith Jr.'ın 12 sayısı galibiyete yeterli gelmedi.

Bu sezon umduğunu bulamayan ev sahibi New Orleans'ta Saddig Bey 29, Trey Murphy 27 ve Herb Jones 18 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Houston beşinci sıraya geriledi...



Houston bu sonuçla ligdeki 8'inci yenilgisiyle tanışırken Pelicans 6'ıncı kez sahadan galip ayrılmayı başardı.

Houston bu yenilgiyle Batı Konferansı'nda Oklahoma, Nuggets, Lakers ve Spurs'un ardından beşinci sıraya geriledi.