Son Mühür- Soylu açıklamasında, uzun süredir hedef alındığını savunarak, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Bugüne kadar yapılan suçlamalara rağmen herhangi bir somut bulguya ulaşılamadığını vurgulayan Soylu, bunun nedeninin iddiaların asılsız olması olduğunu belirtti.

Trabzon Kitap Fuarı’ndaki görüşmeye açıklık getirdi

22 Kasım tarihinde Trabzon Kitap Fuarı’na katıldığını hatırlatan Soylu, fuar sırasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy tarafından görüntülü olarak aranmasının farklı bir bağlamda sunulmasına tepki gösterdi. Soylu, söz konusu görüşmenin hemşehrileriyle birlikte olduğu bir sırada gerçekleştiğini ve tamamen doğal bir iletişim olduğunu ifade etti.

“İsmim üzerinden bir lekeleme gayreti yürütülüyor”

Soylu, söz konusu görüşmenin kamuoyuna sunuluş biçiminin bir lekeleme ve istismar girişimi olduğunu belirtti. İsmi üzerinden yeni bir tartışma yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Soylu, bu durumun kendisini üzdüğünü dile getirdi.

“Atılan başlıklar haysiyetsizliktir”

Hakkında atılan bazı başlıklara sert tepki gösteren Soylu, kendisine yönelik “FETÖ’nün medya imamı ile iş birliği” ve benzeri ifadeleri kesin bir dille reddetti. Bu tür nitelemelerin mesnetsiz olduğunu belirten Soylu, kullanılan dili ve yaklaşımı kabul edilemez olarak değerlendirdi.

“Böyle bir ortamda aranmam mümkün değildir”

Hayatı boyunca kimsenin kendisini laubali ya da ahlaki olmayan bir ortamda arama cesaretine sahip olamayacağını vurgulayan Soylu, bu yöndeki iddiaların gerçekle bağdaşmadığını ifade etti. Kendisinin böyle bir durumla ilişkilendirilmesini kesin bir dille reddetti.

“Allah her şeyi bilendir”

Açıklamasının sonunda inancına vurgu yapan Soylu, her şeyin Allah’ın bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, kurulan tuzakların boşa çıkacağını ifade etti.