Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye temasları kapsamında İstanbul’a geldi. Programı çerçevesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Zelenskiy, ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos I ile görüştü.

Patrikhane’de gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Patrikhane ziyareti dikkat çekti

Zelenskiy ile Patrik Bartholomeos arasındaki görüşme saat 17.30’da başladı. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Ukrayna’daki son durumun ele alındığı değerlendiriliyor.

Görüşmenin ardından iki isim basına poz vererek temaslarını tamamladı.

“Yeni bir barış masası gündeme geldi”

Zelenskiy, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Rusya ile yeni bir müzakere sürecinin ihtimal dahilinde olduğunu belirten Zelenskiy, bu konuda fikir alışverişinde bulunulduğunu ancak henüz somut bir sonuç elde edilmediğini ifade etti.

Türkiye’nin arabuluculuk rolü öne çıkıyor

Açıklamalar, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolünün devam ettiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Daha önce de tarafları aynı masa etrafında buluşturan Türkiye’nin, yeni bir barış sürecinde yeniden aktif rol alabileceği değerlendiriliyor.

Ziyaret sonrası ayrıldı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, açıklamalarının ardından patrikhaneden ayrıldı.

İstanbul’daki temasların, bölgesel diplomasi açısından önemli mesajlar içerdiği yorumları yapılıyor.